أخبار مصر | عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا مهما للسيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا مهما للسيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 516 لسنة 2019 بشأن إنشاء ميدالية لليوبيل الفضي للقوات البحرية.

حيث تكون الميدالية من طبقة واحدة من البرونز، طبقاً للرسوم والمواصفات المرفقة، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

ونصت المادة الثانية من القرار علي أن تمنح هذه الميدالية لجميع أفراد القوات البحرية الموجودين بالخدمة يوم 21 / 10 / 1992 علي النحو التالي: (جميع الضباط والدرجات الأخرى- جميع طلبة الكلية البحرية - ضباط القوات البرية والجوية الذين عملوا بالقوات البحرية يوم 21-10-1992).

نشر القرار في الجريدة الرسمية.