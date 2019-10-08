أخبار مصر | بدء فعاليات مؤتمر البحث العلمي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة للابتكار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات مؤتمر البحث العلمي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة للابتكار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار ٢٠١٩، وذلك بمقر الأكاديمية بشارع القصر العيني.

وسيعقد المؤتمر الصحفي تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف التعريف بالحدث السنوي الأكبر الذي تنظمة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام السادس علي التوالي.

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وأعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار حتى يوم الأحد القادم الموافق 13 أكتوبر 2019 من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg، وذلك نظرا للإقبال الشديد وتزامن فترة التقدم مع الإجازات الرسمية احتفالات مصر بأعياد أكتوبر المجيدة.

وسيقام المعرض هذا العام فى الفترة من 24-25 أكتوبر القادم في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يُشرف المعرض برعاية فخامته للعام الثالث على التوالى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم.

وبمناسبة تولى مصر رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي، فقد أُختير الاتحاد الإفريقي كضيف شرف للمعرض، وستطلق الأكاديمية شعار "إفريقيا تبتكر "Africainnovates".