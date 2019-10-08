أخبار مصر | عاجل.. وزيرا الخارجية والري يلقيان بيانا مهما أمام البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزيرا الخارجية والري يلقيان بيانا مهما أمام البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطى وزير الري، سيحضرون الجلسة العامة غدا الأربعاء، لإلقاء بيان مهم جدا.

وأوضح عبدالعال خلال الجلسة العامة: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى ومحمد عبد العاطى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".

وقال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، إن مصر تواجه حربًا شرسة وغير تقليدية لخلق حالة بلبلة، وإشاعة الإحباط، وهز الثقة بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسات الرئاسة والقوات المسلحة.

وأضاف مدبولي، أن الجميع يعلم أن لن يستطيع أحد النيل من الوطن، مشيرًا إلى أن الذي يردع الكيانات الإرهابية بالمنطقة هو الجيش المصري، لذلك يبقى هو المدخل لهز ثقة المواطن، وعاصرنا ذلك الشهر الماضي، وتابع: "شعب مصر لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى ولابد من العمل كحكومة على أمن وسلامة الوطن، وأعلم جيدًا أن هناك فواتير يجب أن تسددها هذه الحكومة".