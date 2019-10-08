أخبار مصر | عاجل.. متحدث البرلمان يدين غلق "فيس بوك" لصفحات جريدة الخليج 365

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متحدث البرلمان يدين غلق "فيس بوك" لصفحات جريدة الخليج 365 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، بيانًا رسميًا، أدان فيه ما قامت به إدارة فيسبوك بحذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة "الخليج 365"، بالإضافة إلى غلق وحذف الحسابات الشخصية لعدد كبير من الصحفيين بالمؤسسة.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن هذا القرار يعد انتهاك واضحًا لحقوق الصحافة والنشر في الوقت الذي تتغافل فيه إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن قنوات وصفحات إعلامية مشبوهة استخدمت صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدول وخاصة مصر، وتقوم بنشر فيديوهات تهدف زعزعة الاستقرار وتخريب البلاد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، أن الجماعات الإرهابية تستخدم كتائبها الإلكترونية في الخفاء لتحقيق خطتهم المزعومة في إغلاق الصفحات التي تكشف حقيقتهم وحقيقة من يدعمهم ويمولهم.

وكانت مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، قد أصدرت بيانا توضيحيا، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المؤسسة في بيانها: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك ( الخليج 365 والفجر الرياضي والفجرالفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث. ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

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وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي: " عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية ".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الخليج 365" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الخليج 365. وعلى هذا النحو، تحتفظ الخليج 365 بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.