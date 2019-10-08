أخبار مصر | عبدالعال لنائب ذكر اسم "محمد علي": حثالة المجتمع لا تذكر داخل القاعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعال لنائب ذكر اسم "محمد علي": حثالة المجتمع لا تذكر داخل القاعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من ذكر أسماء أشخاص بعينهم داخل مجلس النواب، متابعا: يجب أن يكون الأعضاء حريصين على اختيار الكلمات، في أشخاص لا يجب أن نذكرهم أو نشير إليهم، ويجب أن يتم حذف أسمائهم وبالحبر الأسود من المضبطة.

وطالب عبدالعال، بضرورة حذف كلمة "محمد على" الذي آثار الفتنة بين الشعب المصري من المضبطة، بعدما ذكر اسمه النائب سامي حسان خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: "حثالة المجتمع لا تذكر داخل قاعة البرلمان".