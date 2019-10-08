أخبار مصر | انطلاق "منتدى معتصمي التحرير" لمناقشة أزمات الصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق "منتدى معتصمي التحرير" لمناقشة أزمات الصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صحفيو التحرير العاملون والمعتصمون بمقر جريدتهم، عن إطلاق "منتدى معتصمي التحرير"، على أن يستضيف شخصيات عامة سواء على الصعيد الصحفي أو الساحة السياسية، لمناقشة قضايا الشأن الصحفي في مصر والمشكلات التي يتعرض لها الصحفيين.

وينافش المنتدى الذي يبدأ فعالياته من الأسبوع المقبل، ظاهرة الفصل التعسفي والأوضاع المالية والمعيشية للصحفيين، وكذلك المعوقات والصعوبات التي تواجه الصحفيين في عملهم في الميادين العامة ومع المؤسسات الحكومية.

كما يناقش المنتدى العلاقة بين رأس المال والصحافة، وتجارب رجال الأعمال مع الصحافة الخاصة، وحقيقة استخدام رجال الأعمال الصحف لحماية أعمالهم.

يأتي هذا في إطار الفعاليات التي يطلقها الصحفيون العاملون والمعتصمون في مقر جريدتهم، اعتراضا على قرار مجلس الإدارة ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام أسبوعيًا.

