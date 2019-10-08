أخبار مصر | طارق رضوان: مصر حريصة على دعم دورها في القارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق رضوان: مصر حريصة على دعم دورها في القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون الأفريقية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور مصطفى القوني مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

ووجه النائب طارق رضوان رئيس اللجنة خالص شكره وتقديره للساده أعضاء اللجنة على ثقتهم الغالية لشخصه بتوليه رئاسة اللجنة، وعرض أهم الموضوعات التي تسعى اللجنة لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الخامس، وقد أوضح رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يهدف لاعداد خطة عمل متكاملة للجنة خلال دور الانعقاد الأخير لدور تنسيقي لدعم سياسة مصر الخارجية تجاه أفريقيا، كما تسعى للعمل على استمراره.

وأشار إلى أن مصر حريصة على دعم دورها في القارة الأفريقية خاصة عقب انتهاء فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي بحيث يكون تواجد مصر على الساحة الأفريقية بصفة مستمرة ودائمة.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أنه خلال اللقاءات والاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق تبين له أن هناك جهودا كثيرة تبذل من جهات عديدة ولكن يجب أن يتم توحيد الرؤية والجهود لتعظيم المكاسب المصرية، وسيتم العمل على التنسيق مع الحكومة لدعم خطط النهوض بالملف الأفريقي في مختلف المجالات.