مصر | حجز محاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة غسل الأموال للحكم بجلسة 10 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة غسل الأموال للحكم بجلسة 10 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندربة سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه للنطق بالحكم بجلسة 10 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوبة المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامي بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية قضية الرشوة برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.

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وأحال المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.

وتم اكتشاف الواقعة وإلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيقات وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

