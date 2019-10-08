مصر | "ساكن من سنة وعنده وديعة في البنك".. ليلة قتل طبيب أسنان بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساكن من سنة وعنده وديعة في البنك".. ليلة قتل طبيب أسنان بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول قتل طبيب أسنان بمنطقة الهرم، وتبين أن المجني عليه كان يقيم بالشقة محل الجريمة منذ حوالي سنة، وكان يقيم بالشقة بمفرده، ويزور أقاربه بين الحين والآخر، كما تبين أنه لا يمارس مهنته عقب عودته من إحدى دول الخليج العربي، منذ أكثر من 10 سنوات، كما تبين أنه كان متزوجا من سيدة خلال هذه الفترة، وانفصل عنها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، وأنه ليس لديه أبناء.

وأضافت التحقيقات، بأن المجني عليه كان لديه مبلغ مالي بأحد البنوك "وديعة وشهادات استثمار"، كان يتحصل منهم على مبلغ شهري، يتعايش منه طوال لشهر، وكان دائما يضع أمواله داخل محفظته حال خروجه، خوفا من سرقتها، كما أن المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة، جار المجني عليه، وكان معه نسخة من مفتاح شقته، لأنه كان يقيم بمفرده، وكان يذهب إليه ليطمئن عليه بين الحين والآخر، ويتحصل منه على إيجار الشقة سكنه.

وبينت التحقيقات أن المتهم كان يعلم بحيازة المجني عليه مبالغ مالية، ولا يتركها داخل المنزل، فخطط لقتله، وسرقته، وعلى إثر ذلك استعان بصديقه، ودخلا الشقة بالمفتاح المتواجد معه، وانتظراه داخل الشقة لحين عودته، وبعد وصوله قيداه، وقاما بقتله عن طريق خنقه بقطعة قماش، وسرقا منه مبلغ 1500 جنيه، و3 هواتف محمولة، وفرا هاربين تاركين الجثة، حتى بدأت تتحلل وانبعث رائحة كريهة، كشفت الجريمة.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة طبيب أسنان داخل شقته بمنطقة الطوابق، نطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وتبين أن جاره وصديقه وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزيرالداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتلقي العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من شقة طبيب أسنان بمنطقة الطوابق بنطاق القسم.

Advertisements

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الجريمة، وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قاطن الشقة، في العقد السادس من عمره، طبيب أسنان، وتبين أنه مقيد ووجود حز حول رقبته، ووفاته إثر خنقه بـ "قطعة قماش".

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى أن مرتكب الجريمة، جار المجني عليه ويدعي "علي" وصديقه يدعي "شريف"، لسرقة مبلغ 1500 جنيه و3 هواتف محمولة.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والرائد كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، من القبض عليهما بمكان هروبهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.