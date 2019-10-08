مصر | أسرة "الخليج 365" تنعى والد العقيدين هاني ووائل الشموتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرة "الخليج 365" تنعى والد العقيدين هاني ووائل الشموتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنعى أسرة "الخليج 365"، والد العقيد هاني الشموتي مفتش مباحث فرقة الجنوب بمديرية أمن القاهرة والعقيد وائل الشموتي مفتش مباحث فرقة الجنوب بمديرية أمن القاهرة والمقدم محمد الشموتي رئيس مباحث بولاق أبو العلا، طالبين من الله الرحمة والمغفرة، وأن يسكن روحه فسيح جناته.

وأقيمت صلاة الجنازة للمغفور له في مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر مباشرة، ومن المقرر أن يدفن في مقابر الأسرة بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر، أن يقام العزاء في المغفور له يوم الأربعاء القادم، بمسجد الشرطة بصلاح سالم.