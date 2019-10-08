مصر | النيابة الإدارية تحيل 12 موظفا بالقليوبية للمحكمة التأديبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة الإدارية تحيل 12 موظفا بالقليوبية للمحكمة التأديبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت هيئة النيابة الإدارية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، 12 موظفًا بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مدينة بنها، للمحاكمة التأديبية في الدعوى التي أودعت أوراقها سكرتارية المحكمة، بتاريخ 7 يوليو الماضي تحت رقم 3216 مدني، لاتهامهم بالتلاعب والإهمال في مخالفات البناء.

جاء ذلك بعد أن تلقت إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة القليوبية، مذكرة قانونية من فرع الدعوى التأديبية، بهيئة النيابة الإدارية، بأمر الإحالة.

وجاء نص المذكرة المرسلة لديوان المحافظة كالتالي: "برجاء مراعاة القانون بشأن عدم ترقية المحالين للمحاكمة التأديبية، أو قبول استقالتهم، وفقا لأحكام القانون، مع التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلان المذكورين بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، وتسليمهم صورة من تقرير الاتهام المرفق، وفى حالة انقطاعهم يتم إعلانهم بكتاب مسجل بعلم الوصول، وإفادة النيابة بما يفيد علمهم الإحالة للمحاكمة، لأنهم وبوصفهم السابق بمقر عملهم داخل نطاق محافظة القليوبية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها، ولم يلتزموا بأحكام القانون، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي".

