مصر | 'تاجر مخدرات" و"ضرب نار على الشرطة'.. حكاية "شمس" الهارب من ضفاف النيل لـ"النوبارية"

وبعد إصابة الضابط والرقيب قُسمت القوات إلى مجموعتين، مجموعة تمكنت من القبض على "مصطفى.ك.ع"، وبحوزته 2 لفافة بداخلهما كمية من نبات البانجو المخدر، فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقة من ذات العيار، والمجموعة الآخري لاحقت "ياسر.م.ش"، المعروف بـ"شمس"، لكنه تمكن من الهروب داخل الزراعات.

وردت معلومات للنقيب عبد الحكيم حماد معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، بتواجدهما داخل مسكنهما المطل على ضفاف النيل، وأعد قوته بعد استئذان النيابة العامة، ولدى وصوله صحبة القوات إلى وكرهما استشعر " شمس وصديقه" بقوات الشرطة، فبادرا بإطلاق أعيرة نارية عليهما من سلاح خرطوش كان بحوزتهما، مما أسفر عن إصابة معاون مباحث المركز، ورقيب شرطة خالد الشويمي، من قوة المركز، برش خرطوش بالكتف الأيمن، ونقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فور علم الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عما حدث بقرية كفر قنديل، وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحملة مكبرة استهدفت القرية لتطهيرها من تجار المخدرات والأسلحة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وترأسها العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، عن ضبط بندقيه آلية عيار 7،62×39مم، 2 بندقية خرطوش مختلفة الأعيرة، 3 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، فرد روسي عيار 7،62 × 39 مم، 10 طلقات مختلفة الأعيرة، 2 قضية اتجار بمواد مخدرة بإجمالي وزن 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر، 2،5 كجم من نبات البانجو المخدر، كما تم تنفيذ 145 حكم قضائي (9 جناية، 23 مستأنف، 81 جزئي، 21 غرامة، 11 مخالفة)، وتنفيذ 2 قرار صادر من الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أطفيح بإزالة منزل كل من محمد سيد شمس الدين (والد المتهم الثاني )، علي كامل علي جنيدي (خال المتهم الثاني).

"من أطفيح لـ النوبارية".. تحديد مكان هروب المتهم بإطلاق النيران على الشرطة



على الرغم من تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على أحد المتهمين بإطلاق النيران على ضابط ورقيب شرطة من قوة مركز شرطة أطفيح، وتطهير القرية، وإزالة منزلي والد وخال المتهم الثاني، إلا أن رجال مباحث الجيزة، لم تغفل لهم أعين حتى توصلوا إلى مكان هروب المتهم الثاني والمعروف بـ"شمس"، حيث مكث داخل منزل بإحدى القرى بدائرة قسم شرطة النوبارية، بمحافظة البحيرة.

مصرع " شمس" في مطاردة أمنية بالبحيرة



ووجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتشكيل مأمورية مكونة من ضباط مباحث الجيزة، ووضع خطة على أعلى مستوي أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، لتمكن القوات من القبض عليه دون وقوع أي إصابات من قبل الشرطة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، مديرية أمن البحيرة، مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، وعقب وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات بإطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر ذلك عن مصرعه وعثر بجواره على بندقية آلية، عدد من الطلقات، وعدد من فوارغ الطلقات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

