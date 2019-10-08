مصر | "الدستورية العليا" تنتهي من تجهيزات احتفالية اليوبيل الذهبي

ووجهت المحكمة الدستورية العليا، دعوتها لأكثر من 100 رئيس محكمة دستوريا وعليا على مستوى العالم وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري.

وانتهت المحكمة من التجهيزات الفنية واللوجستية لعقد الاحتفالية من دعوة الشخصيات العامة ورجال القضاء والقانون الدستوري.

ومن المقرر أن تصل الوفود المشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا يوم 18 أكتوبر.