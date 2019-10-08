مصر | "الدستورية العليا" تنتهي من تجهيزات احتفالية اليوبيل الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدستورية العليا" تنتهي من تجهيزات احتفالية اليوبيل الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم، من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة احتفاليتها بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري في مصر ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، والمقرر عقدها في 19 أكتوبر الجاري.
ووجهت المحكمة الدستورية العليا، دعوتها لأكثر من 100 رئيس محكمة دستوريا وعليا على مستوى العالم وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري.
وأشاد المستشار حمدان فهمي رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد علي توجيه الدائم بمساندة السلطة القضائية في أداء عملها وإعلاء القانون والحفاظ على الحقوق للمواطنين وللدولة.
وأضاف أن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة أشاد في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة بالدور المتميز الذي تقوم به رئاسة الجمهورية في سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه حرصًا على سرعة الفصل في القضايا.
وانتهت المحكمة من التجهيزات الفنية واللوجستية لعقد الاحتفالية من دعوة الشخصيات العامة ورجال القضاء والقانون الدستوري.
ومن المقرر أن تصل الوفود المشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا يوم 18 أكتوبر.
وأشاد المستشار حمدان فهمي رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد علي توجيه الدائم بمساندة السلطة القضائية في أداء عملها وإعلاء القانون والحفاظ على الحقوق للمواطنين وللدولة.
وأضاف أن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة أشاد في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة بالدور المتميز الذي تقوم به رئاسة الجمهورية في سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه حرصًا على سرعة الفصل في القضايا.