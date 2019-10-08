مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": أب يغتصب طفله في العجوزة.. والخولي للمحكمة: "معملتش حاجة والله"

"متزلعيش مني يا ماما.. أنا رايحة عند ربنا".. آخر رسالة لفتاة الدقي المنتحرة كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل انتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بمنطقة الدقي، وتبين أنها تدعى دنيا، 19 سنة، وتقيم صحبة والدتها بعد انفصال والديها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بعرض الطفل "عمر"، الذي تعرض للاغتصاب على أيدي والده بالعجوة، على الطب الشرعي، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وكتابة تقرير واف إذا تم الاعتداء أم لا، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قيام أب ويدعى "أحمد.ع" البالغ من العمر 32 عامًا بالاعتداء الجنسي على نجله ويدعى "عمر" البالغ من العمر 8 سنوات، فيما طلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

القبض على عاطل هارب من الإعدام في المطرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، عاطلا هارب من قضية قتل، والصادر فيها حكما بالإعدام، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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"إسفكسيا الغرق" وراء مصرع شاب وفتاة سقطا من أعلى كوبري جامعة القاهرة

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيقات في واقعة وفاة شاب وفتاة بعد أن اختل توازنهما من أعلى سور كوبري جامعة القاهرة وغرقهما بالنيل، وصرحت النيابة بدفن جثة الفتاة وتسليم الجثة لذويها"إسفكسيا الغرق" وراء مصرع شاب وفتاة سقطا من أعلى كوبري جامعة القاهرة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

في أولى جلسات محاكمتها.. سعاد الخولي: "معملتش حاجة والله"

استمعت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس إلى هيئة الدفاع في أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندربة سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حجز إعادة إجراءات 3 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح" محاكمة لـ 7 نوفمبر للحكم

حجزت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين قاموا باقتحام مركز شرطة اطفيح واضرام النيران فية والتعدى علي قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة.. لجلسة 7 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

