شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح محطة تطوير «الري الحقلي» في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محطة تطوير «الري الحقلي»، بقرية شريف باشا، في بني سويف.

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وقال «أبوستيت» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المحطة ممولة من صندوق «الإيفاد»، وتهدف إلى توفير مياه الري، وترشيد استخدامها في الزراعة.

وأضاف الوزير أن ما تم تنفيذه خلال العشر سنوات الماضية من مشروع تطوير الري الحقلي، بلغ حوالي 250 ألف فدان.

كما افتتح أبوستيت ورئيس صندوق «الإيفاد»، معرضًا لبيع منتجات الجمعيات التسويقية، ضمن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين «برايم»، بقرية الزيتون، بمركز ناصر في محافظة بني سويف، المُخصص لطرح منتجات صغار المزراعين، والمشغولات والأعمال اليدوية للمرأة المعيلة بالمحافظة.