شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: وزير الداخلية أوقف ضابطا بالمنيا لنشره «عبارات مسيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، الثلاثاء، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قرارًا بإيقاف أحد ضباط المنيا مع إحالته للتحقيق لنشره على صفحات التواصل الاجتماعي عبارات تنال من المحاماة والمحامين وتخرج عن حدود اللياقة والأدب.

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وثمنت النقابة -بحسب بيان الثلاثاء- هذا الموقف الذي نعتته بالنزيه والحريص على أسس العلاقات المحترمة بين المحاماة، ورجال الشرطة، وأعلنت نقابة المحامين تمسكها بكل أواصر الاحترام والتقدير لكافة رجال الشرطة بدءًا من وزير الداخلية وانتهاءً بأحدث مجند في قوات الأمن.

وناشدت النقابة ومجلسها العام جميع المحامين المتداخلين على صفحات التواصل الاجتماعي الحرص كل الحرص على حسن التعبير، ونزاهة العبارة مع زملائهم المحامين، والقضاة، والشرطة، وكافة المواطنين حتى لو كانوا خصوماً لهم أو لموكليهم، فالمحاماة فروسية وتعبيرات الدفاع أدب وخلق قويم، ندعو الكافة للالتزام به وبتقاليد المحاماة وقانونها.

وأكدت النقابة أنها لن تتوانى عن محاسبة أي مسيء أو متجاوز لتلك التقاليد والقيم بكافة وسائل التأديب والمحاسبة، حرصًا على سمعة المحاماة والمحامين، وحرصاً أيضاً على تواصل محترم مع جميع الأطراف التي نعمل معها ونشاركها تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون.