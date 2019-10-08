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على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد معتقل واحد فى سجون جمهورية مصر العربية، قائلا "هناك بعض المشتبه بهم فى الأحداث الأخيرة، تم القبض عليهم بناءً على أمر من النيابة العامة، وكل من لم يثبت عليه أى تهمة يُخلى سبيله على الفور".

 

وأضاف عبد العال: "وبالفعل هناك أعدادا كبيرة تم الإفراج عنها ولا يوجد فى مصر معتقلون سياسيون فى مصر وفقا للقانون والدستور المصرى، وكل من قُبض عليهم بناءً على قرارات من النيابة العامة كما أوضح بيان النائب العام".

 

جاء ذلك ردا على نائب السويس طلعت خليل، والذى وجه الشكر لمدير أمن السويس لالتزامه ضبط النفس فى التعامل مع الأحداث الأخيرة، وادعى أن هناك جهات غير معلومة ألفت القبض على أكثر من 1000 مواطن سويسى.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح  فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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