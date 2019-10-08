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قرار جمهورى بإنشاء ميدالية لليوبيل الفضي للقوات البحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 516 لسنة 2019 بشأن إنشاء ميدالية لليوبيل الفضي للقوات البحرية، وتكون من طبقة واحدة من البرونز، طبقاً للرسوم والمواصفات المرفقة، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن .

 

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية علي ان تمنح هذه الميدالية لجميع أفراد القوات البحرية الموجودين بالخدمة يوم 21 / 10 / 1992 علي النحو التالي : (جميع الضباط والدرجات الأخرى- جميع طلبة الكلية البحرية - ضباط القوات البرية والجوية الذين عملوا بالقوات البحرية يوم 21-10-1992).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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