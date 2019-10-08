شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة بذكرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن عطاء أبناء القوات المسلحة كان وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطنى، وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورهم الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء، وأن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائماً رمزاً للفخر والإعتزاز برجال القوات المسلحة الذين أعلوا قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، مؤكداً أن ملحمة العبور العظيم تذخر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره وإحترامه .

ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة لتبقى دائماً درعاً قوياً وحصناً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره .

من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى على استمرار التعاون الكامل بين وزارتى الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الجبهة الداخلية وإقتلاع جذور الإرهاب من سيناء والتصدى بكل قوة لكافة التهديدات التى تستهدف الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والإستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معاً درعاً واقياً فى مواجهة الفتن والتحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التى تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

Advertisements

وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأهداء الفريق أول محمد زكى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم القائد العام درع القوات المسلحة لوزير الداخلية .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية .