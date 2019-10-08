شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس القبرصي: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا ضد تهديدات تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، عن امتنانه لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب القبرصى ضد التهديدات التركية، مضيفا: "بالنيابة عن الشعب القبرصى والحكومة نعبر عن امتنانا العميق على دعم مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي للجهود القبرصية لإيقاف الاحتلال وإعادة وحدة قبرص بطريقة تضمن بشكل قاطع استقلال وسيادة وآمال وطننا بعيدا عن أى إرث وقوة خارجية".

وقال الرئيس القبرصى، خلال مؤتمر صحفى بين زعماء مصر واليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، من غير المقبول فى القرن الحادى والعشرين أن بلدا ثالثا يلجأ إلى دبلوماسية المدافع دون أن يتحمل آثار هذا الاختيار.