شكرا لقرائتكم خبر عن هل لبس الفضة للرجال حرام؟ ..دار الإفتاء تجيب ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها:"هل لبس الفضة للرجال حرام؟".

وأجاب عن السؤال، خلال البث المباشر الدكتور عبدالله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"الشرع نهانا عن استعمال الذهب للرجال، كما نهانا عن التشبه بالنساء".

وتابع العجمى:"فإذا كان فى ارتداء الفضة تشبه بالنساء، فلا يجوز ارتداؤها حتى ولو لم يظهرها، ولكن العلماء والفقهاء رخصوا ارتداء الخاتم فهذا مما لا يعد تشبها بالنساء".

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وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.