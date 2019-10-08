شكرا لقرائتكم خبر عن آليات جديدة لتشجيع المزارعين على تطبيق الرى الحديث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قطاع تطوير الرى برئاسة الدكتور إبراهيم محمود، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور المهندس ياسر قطب، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى والمهندس خالد بخيت، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الرى لدراسة آليات تشجيع المزارعين على تطبيق الرى الحديث واحتياجات الإدارات من حيث التدريب على تصميم وتنفيذ شبكات الرى الحديث.

وأوضح بيان للقطاع أن الاجتماع يأتى فى إطار توجهات الوزارة نحو الاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى وإستخدام أساليب الرى الحديث وتفعيل التعاون بين إدارات التوجيه المائى وإدارات المشروعات داخل كل أقليم وتحقيق الأهداف المنوط بها قطاع تطوير الرى ولتحقيق أعلى معدل من الآداء

وبحث الاجتماع وضع آليات لرفع معدلات الأداء من خلال الاستفادة من كل الموارد المتاحة للإدارات وبناء قدرات العاملين لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال العام المالى الحالى ومقارنته بالأعوام السابقة.