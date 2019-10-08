شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 10 شقق فى باب الشعرية بعد تحويلها لمحلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى باب الشعرية غرب القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم، حملة مكبرة للرقابة على الوحدات السكنية التى يتم تحويلها لنشاط تجارى، اسفرت عن غلق وتشميع 10 وحدات سكنية تم تحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفى السياق أضاف رئيس حى باب الشعرية أنه فى إطار المتابعة المستمرة ورفع كفاءة النظافة بجميع الشوارع الجانبية والرئيسية تم تنفيذ أعمال رفع المخلفات والتجريد بدرب البزازرة من شارع الجيش.
وأجرى اللواء ماهر هاشم جولة على المحابز لمتابعة تنفيذ المنظومة والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه، بالإضافة إلى متابعة الإشغالات ورفعها وفتح الطرق.
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