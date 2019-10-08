شكرا لقرائتكم خبر عن 19درسا دينيا بمساجد الإسكندرية ضمن خطة الأوقاف لشهر أكتوبر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​حددت مديرية أوقاف الاسكندرية، 19 موضوعا لدروس المساجد، والاحاديث الدينية، وذلك خلال شهر أكتوبر الجارى، والتى تتناول قضايا وطنية وأجتماعية أبرزها انتصارات أكتوبر. حيث تتناول الخطة قضايا الشهيد رمزا، والوعى طريق النصر، و ثبات المؤمن، و دور الشباب في بناء الأمة، و بناء الشخصية الوطنية، و مواجهة الالحاد، و مصر فى كتاب الله، و خطورة الفساد، ومخاطر سوشيال ميديا، و والتعاون فى البر، و نعمة الأمن، و الحوار، و ثقافة الاختلاف.

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