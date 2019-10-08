شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، «القاصد الرسولي» المطران برونو موزارو، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للفاتيكان بمصر، حضر اللقاء مستشاره جان توماس.

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