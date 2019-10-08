شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان: مصر رأس حربة قطاع الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أن القمة الثلاثية بين مصر وقبص واليونان، دليل على قوة الروابط بين الدول الثلاث فهذه الآلية قوية جدا، مشددا على أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بالقمة باعتباره رئيسا لوزراء اليونان .

وأضاف، إننا نتعاون على أساس دفع الرخاء والأمن والاستقرار الإقليمي والصداقة بين الشعوب، كما أن التعاون مفتوح لكل الدول التي تتشارك في كل هذه القيم، مشيرا إلى أن مصر ليست مجرد بلد صديق فهي دولة كبيرة ذات أهمية محورية في المنطقة وعامل استقرار في المنطقة ولها دور فعال داخل منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الافريقي الذي ترأسه، كما أن مصر حليف في الحرب ضد الإرهاب، ويجب أن يتم وضع ذلك في الاعتبار داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أن مصر المانع لتدفق المزيد من المهاجرين وتستضيف ما يزيد على ٥ ملايين مهاجر على أراضيها.

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وأوضح رئيس الوزراء اليوناني، أن مصر الآن شريك قوى لليونان ورأس حربة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن القمة السابعة حققت نتائج ملموسة في مجالات أخرى مثل اتفاقية التعاون لمواجهة تهريب القطاع التراثي، كما أن هناك برنامجا ثلاثيا لتشجيع الاستثمارات، خاصة أن اليونان تخطو بخطوات ثابتة نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية، كما تناولنا برنامج العودة للجذور، وناقشنا برامج السياحة.

وأضاف أن هناك دعما كاملا لإيجاد حل دائم وقابل للتعايش القضية القبرصية ويعتمد على قرارات الأمم المتحدة، فضلا عن دعم إعادة المفاوضات من أجل توحيد الجزيرة القبرصية وإدانة التصرفات التركية والاعتداء على القانون الدولي والتصرفات الاستفزازية التركية في بحر إيجا، حيث أنهم قرروا الالتزام الكامل بالقانون الدولي .

وأكد أن هناك توافقا في وجهات نظر الدول الثلاث بالنسبة لسوريا وليبيا وطرق حل القضية الفلسطينية، فمصر وقبرص واليونان مثلث للسلام والأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.