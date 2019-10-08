شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا بشأن اليوبيل الفضي للقوات البحرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في العدد (40)، الصادر 5 أكتوبر 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للقوات البحرية. وللإطلاع على نص القرار:

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