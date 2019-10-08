شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم التعاون الاقتصادي بسويسرا يزور القاهرة لتحفيز الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة سويسرا، عن زيارة رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، القاهرة لمدة 4 أيام ،بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على التعاون التنموي السويسري-المصري، للقاء مسؤولين مصريين، وزيارة مواقع مشروعات تنمية سويسرية في مصر، ونقاش التعاون المستمر في المستقبل.

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وسيعلن السفير ريمون فورير عن أولويات استراتيجية أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية والفرص والتحديات التي يواجهها ملف تعاونها في مصر، وإلى جانب اجتماعاته مع كبار المسؤولين، سيقوم السفير فورير بزيارة أكاديمية السويدي الفنية حيث يتم هناك تنفيذ مشروع مشترك بين سويسرا والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتعزيز فرص التوظيف ووصول الشباب والشابات إلى سوق العمل في مصر.

وقال السفير فورير: «يمكننا تحقيق نتائج إيجابية وملموسة مع حكومة مصر وشركائنا في المشاريع تحدث فرقًا في حياة الكثير من المصريين، من أجل تحفيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، وتقديم الدعم للمجموعات الأكثر احتياجا للمساعدة بين السكان المصريين.

ويشغل السفير فورير منصب رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية منذ 1 أكتوبر 2015. وهو أيضًا مندوب المجلس الفيدرالي السويسري للاتفاقيات التجارية، وتشمل مجالات تركيز أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في مصر للفترة 2017-2020 تمويل البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص ودعم التجارة والاقتصاد الكلي. كانت آخر زيارة رسمية ثنائية قام بها السفير فورير إلى القاهرة في مايو 2018.