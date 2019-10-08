شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يحذف اسم «محمد علي» من المضبطة: «القاعة لا يُذكر فيها حثالة المجتمع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفعل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على النائب سامح الصايغ عندما ذكر في كلمته اسم رجل الأعمال والممثل محمد على، قائلًا: «هناك أشخاص يطرقون أبواب مصر من الخارج ومنهم محمد على».

ولم يسمح «عبدالعال» في الجلسة العاملة لمجلس النواب، الثلاثاء، للنائب بإكمال كلمته، مضيفًا: «هذه القاعة لا يذكر فيها حثالة المجتمع، وتحذف الكلمة من المضبطة بالحبر الأسود».

وتابع رئيس مجلس النواب: «أرجو أن نكون حريصين على اختيار كلماتنا.. فهناك أشخاص لا تقبل هذه القاعة ذكرهم أو الإشارة لهم»، بحسب قوله.