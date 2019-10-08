شكرا لقرائتكم خبر عن مُغادرة «مدبولي» تتسبب في أزمة داخل «النواب».. وعبدالعال: «مش هرفع الجلسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبّبت مغادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لجلسة مجلس النواب، في أزمة داخل المجلس.

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حضر «مدبولي» لمجلس النواب، صباح الثلاثاء، لحضور جلسة استماع بيان رئيس الحكومة، ومناقشة الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري، وبمجرّد مغادرة «مدبولي»، تعالت الصيحات داخل القاعة من قِبل النواب، ما دفع الدكتور على عبدالعال للنداء على الوزراء، طالبًا منهم العودة للقاعة، قائلاً: «رئيس الوزراء غادر القاعة بسبب التزام رئاسي».

وأضاف «مدبولي»، وسط غضب النواب: «مش هرفع الجلسة واللى عاوز يكمل معانا يكمل».

وتابع: «تعلمون جيدًا أن الحكومة متضامنة معنا في المسؤولية، وعدم وجود رئيس الوزراء لا يعنى أن الكلام لن يصل إليه، سيتم إعداد تقرير لمناقشته مرة أخرى في الجلسة، نحنُ لا نكلم أنفسنا».