شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يسلّم 60 منزلاً لأصحابها بقريتى «الحرجة» و«الواقات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اليوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، 60 منزلا لأصحابها من الأسر الأكثر احتياجا بقريتى «الحرجة» بمركز البلينا، و«الواقات» بمركز طما، وذلك بعد تطويرها وإعادة تأهيلها من جانب مؤسسة الأورمان، وصندوق تحيا مصر، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، بإجمالي تكاليف بلغت 3 ملايين جنيها، ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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وأكد محافظ سوهاج، على أهمية دور المجتمع المدني في المشاركة لتطوير الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يظهر حالياً في نتائج مبادرة «حياة كريمة» برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى حرص الحكومة الشديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام لتنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة لتنفيذ خطط التنمية المحلية، سعياً نحو تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي، مع التركيز على رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد المنازل بعد تأهيلها، وتحدث مع الأسر وسلمهم مفاتيح المنازل، لافتاً إلى أن أعمال تطوير وإعادة تأهيل المنازل استغرقت شهرين، وشملت استكمال المبانى، وتعريش المنازل بالخشب (عروق وألواح وطبقة عازلة وطبقة اسمنتية)، وتركيب أبواب وشبابيك، ووصلات سباكة، ومياه داخلية، وسيرامك، ووصلات كهرباء داخلية، ومحارة المنزل داخليا وخارجيا، فضلاً عن رفع كفاءة دورات المياه وتشطيبها، بالإضافة إلى دهانات داخلية وخارجية.

وذكر التونى، أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بسوهاج شملت 64 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، حيث تم إجراء مسح شامل لتحديد احتياجات هذه القرى في مختلف المجالات، من صحة، وتعليم، وصرف صحي ومياه شرب، وتأهيل المنازل، لافتا إلى أنه تم تنظيم عدد من القوافل الطبية المجانية بتلك القرى.