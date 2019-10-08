شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمريكية بالقاهرة» ضمن أفضل 200 جامعة بالعالم في تصنيف «Q S» العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صُنفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم والأولى في مصر في تصنيف «QS» العالمي في معدل توظيف الخريجين بمعدل توظيف يبلغ 86 % في خلال عام واحد بعد التخرج.

وتقدم ترتيب الجامعة لتأتي في الفئة من 191 – 200 عالميًا بعد أن كانت في الفئة من 201 – 250 في العام الماضي.

جدير بالذكر أن هذا التصنيف السنوي قد تضمن 500 جامعة من أفضل الجامعات من جميع أنحاء العالم.

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يستند تصنيف «QS» العالمي في تقييمه لتوظيف خريجي الجامعات على 5 مؤشرات وهي «سمعة المؤسسة التعليمية لدى أصحاب العمل، وتميز وتأثير الخريجين، وشراكات الجامعة مع أصحاب العمل، وشبكة العلاقات أو التواصل بين أصحاب العمل والطلاب، ومعدل توظيف الخريجين».

وسجلت الجامعة أعلى نسبة في شبكة العلاقات أو التواصل بين أصحاب العمل والطلاب حيث يبحث هذا المؤشر عن تواجد أصحاب العمل في الحرم الجامعي، سواءً كان ذلك من خلال معارض التوظيف أو العروض المقدمة من الشركات أو غيرها من الوسائل التي توسع شبكة اتصالات الطلاب وفرص الحصول على تدريب أو توظيف بتلك الشركات.

وتقول مها الجندي، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «تقييم الجامعة الأمريكية بالقاهرة شراكات مع أصحاب العمل من خلال أوجه عديدة. فإلى جانب عملية التوظيف التي تتم داخل الحرم الجامعي، يعمل مركز الاستشارات المهنية على إشراك أصحاب العمل في التعليم المهني للطلاب من خلال إشراكهم في برنامج محاكاة الوظائف بالجامعة، ويتم دعوة متخصصين من مختلف الصناعات لعرض المجالات الوظيفية العديدة المتاحة لديهم بمعارض التوظيف بالجامعة، وتوفر الشركات فرص التدريب للطلاب على مدار السنة وذلك للمساعدة في دعم عملية التعلم التجريبي وخلق الوعي الوظيفي لدى هؤلاء الطلاب».

أما ثاني أعلى نسبة حققتها الجامعة كانت في مؤشر تميز وتأثير الخريجين، فمن خلال هذا المؤشر يتم تقييم خصائص الابتكار وريادة الأعمال والإبداع والعطاء لدى الأفراد لمعرفة أي الجامعات يتخرج منها خريجين مؤثرين وصناع التغيير في العالم، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الجامعة أعلى نسبة في جميع المؤشرات تقريباً بالمقارنة مع الدول الأفريقية.