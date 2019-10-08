شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الفلسطيني: منتجات وبضائع مصرية في أسواقنا قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، إننا «سنرى قريبا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلًا من الإسرائيلية».

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وأضاف «العسيلي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء: «سنرى أيضا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية»، مشيرًا إلى أن «هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي».

وتابع: «هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء، محمد أشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة، سواء بالمناطق الصناعية والحرفية«.

وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن «مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي خاصة لفلسطين»، معربًا عن «أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري».