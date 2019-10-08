شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات بالبرلمان للحكومة.. ونائب لـ«مدبولي»: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الثلاثاء، انتقادات وجهها النواب للحكومة تعقيبًا على بيان رئيس الوزراء حول الوضع الاقتصادي.

ووصف النائب عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الجلسة بأنها تاريخية، تتسم بالصدق والوضوح والعقلانية، وقال: «الشعب المصري حمل النواب أمانة، والنواب أحزابا ومستقلين أغلبية ومعارضه تحملوا المسؤولية الوطنية لم يغلبوا إلا المصلحة الوطنية لدعم الدولة المصرية وتحملوا الظروف الصعبة والدقيقة، ونعلم أيضا أن الحكومة تحملت المسؤولية في ظروف صعبة، نجحنا ونجحت الدولة والحكومة في مواجهة عدة ملفات، وأخذ ملف الأمن اهتمام غير مسبوق وأصبحت مصر آمنة».

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ووجه «القصبي» كلامه لرئيس الوزراء: «هناك تشريعات تصل للمجلس متأخرة والقاعة شهدت كثيرا غياب الوزراء في موضوعات هامة وتأشيرات الوزراء لابد أن تكون واضحة».

فيما قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «شعرت من كلام رئيس الوزراء بأن الشعب يعيش في رخاء وأننا عبرنا الأزمة الاقتصادية، الشعب تحمل الكثير، من تعديلات اقتصادية وتعويم الجنيه وفي النهاية ماهي النتيجة، والمواطن يدفع فاتورة كهرباء لا تقل عن 500 جنيه ومثلها للغاز، وبعد كل ده هيصرف على أسرته منين لو باع هدومه»، وهو ما قابله النواب بالتصفيق الحاد.

وأضاف «ناصر»: «ياما دافعنا عن الحكومة خاصة خلال مناقشة القوانين المقدمة منها، ثم نجد أن الوزراء لا يحضرون اجتماعات اللجان، وأرجو منع انعقاد أي لجنة مافيهاش وزير، ومافيش صحة في مصر، أصبحنا بلد بلا صحة، والفلاح المصري في الرعاية المركزة بيسقي فدان الأرض بـ600 جنيه وآخر السنة لا يجد أن يزوج أبناءه، بنعمل تابلت للطلبة، وهناك تلاميذ قاعدين على الأرض، (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)».

وعلق «عبدالعال» مازحا: «يبدو لي أن الأغلبية انقلبت إلى معارضة، وأصبحت يا عاطف تنافس رئيس الأغلبية».