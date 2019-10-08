شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الزراعة ورئيس «إيفاد» لمشروع «برايم» ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، وجليبرت أنغبوا، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، الثلاثاء، بعض أنشطة مشروع «برايم» الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع «إيفاد»، حيث تم تفقد حقل إرشادي مزروع بالفاصوليا بنظام الزراعة التعاقدية تمهيدا لتصديرها.

واطلعا المسؤولان على سجلات وأنشطة التسويق والتعاقدات التي بلغت 3 تعاقدات في عام 2018/2019، على مساحة 39 فدانا تمت زراعتها بالفاصوليا والبامية الخضراء، ووصلت إنتاجيتها إلى 81 طن فاصوليا خضراء و7 أطنان بامية، بالإضافة إلى تفقد جانب من معرض المنتجات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التوجه نحو هذا النوع من الزراعات التعاقدية التي توفر العديد من الفوائد الاقتصادية والإنتاجية التي تنعكس إيجابياتها على المزارع والحقول والإنتاجية، حيث تتم المساهمة في تسويق المحاصيل من خلال التعاقد عليها مسبقا وتحقيق عائد ربحي جيد للمزارع، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب وتأهيل المزارعين على طرق وأساليب الزراعة الحديثة عن طريق زراعة أصناف مستنبطة، بجانب إتاحة الفرصة للمحاصيل والمنتجات الزراعية للتصدير إلى الخارج.

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وأكد المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بني سويف، على أن المحافظة تدعم جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية وفق رؤية مصر 2030، لاسيما أن بني سويف من المحافظات الزراعية في المقام الأول، ويعمل معظم سكانها في هذا المجال، مؤكدًا أن المحافظة لديها رؤية وخطة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال حشد كافة الجهود عن طريق التعاون مع وزارة الزراعة وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي بجانب القطاع الخاص العامل في مجال الزراعة أو التصنيع الزراعي.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة تمتلك ميزات نسبية في زراعات النباتات الطبية والعطرية، ويجري حاليًا تنفيذ مشروع الصوبات الزراعية على مساحة 62 ألف فدان، وهو يعد الثالث عالميا من حيث المساحة والمستهدف زراعته وسيوفر ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد، فيما يجري حاليا السعي لتخصيص منطقة صناعية للاستثمار الزراعي، ضمن خطة ورؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأعرب المحافظ هاني عبدالجابر عن تطلعه لمزيد من التعاون عن طريق ضخ مزيد من البرامج والمشروعات التي ينفذها ايفاد ،للدفع بجهود التنمية الجاري تنفيذها على أرض محافظة بني سويف كإحدى محافظات صعيد مصر، التي يتطلع مواطنوها لحياة كريمة ومستوى معيشي أفضل، وأن بني سويف تمتلك الموارد والمقومات في مختلف القطاعات التي تهدف الخطة التنموية من حشد كافة أوجه الدعم، سواء من الدولة التي تسعى لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتنمية الصعيد، أو من المنظمات المجتمعية المحلية أو العالمية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يرعى العديد من مشروعات التنمية الزراعية في كثير من دول العالم.

من ناحيته، أوضح جيلبرت أونغبوا، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أن المشروع يركز على سبع محافظات وهي قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والبحيرة، وكفر الشيخ. ويستهدف أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الأميين من غير ملاك الأراضي، والشباب، والنساء، والأسر التي تعيلها النساء، والمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف المشروع لزيادة دخل 50 ألف أسرة ريفية عبر دمجهم في سلاسل القيم الزراعية.

مشروع برايم ببني سويف

مشروع برايم ببني سويف