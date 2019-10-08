شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح البرنامج التدريبي للكوادر القضائية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي للكوادر الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، برعاية المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.

ويهدف البرنامج إلى نقل الخبرات القانونية والقضائية المصرية للمتدربين من هذة الدول، فضلاً عن الإسهام في ثقل الخبرات المختلفة لدى الدارسين وترسيخ قيم التفاهم المشتركة بين مصر وجاراتها من الدول الإفريقية.

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وقد أشاد المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية في مستهل الدورة التدريبية بالتعاون البناء بين المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في تحقيق أهداف السياسة المصرية بشأن تنمية القارة الافريقية من خلال تدريب الكوادر القضائية من الدول الإفريقية.

وأضاف أن وزارة العدل بناء على توجيهات الوزير المستشار حسام عبدالرحيم تحرص على توفير خدمات التدريب القانوني لشقيقاتها من الدول الأفريقية والتي يجمعها بمصر رابط الجغرافيا والمصلحة المشتركة في ترسيخ قيم التنمية والاستقرار.

جدير بالذكر أن افتتاح البرنامج التدريبي قد تم بحضور السفير هشام عسران، نائب الأمين العام بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والذي أعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القضائية من أجل إقامة مثل هذه اللقاءات التدريبة والتي تهدف إلى تعزيز التنمية في القارة الأفريقية.