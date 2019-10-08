شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: بيان مهم لـ«رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والري» غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، عن بيان، وصفه بـ«الهام»، سيلقيه، غدًا، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الخارجية، سامح شكري، والموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي.
ومن المتوقع أن يكون البيان خاصًا بأزمة سد النهضة التي شهدت تطورات سلبية مؤخرًا، ووصول المفاوضات بين مصر ودولتي السودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود.
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