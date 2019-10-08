شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز ثقب الأنف للزينة فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل ثقب الأنف حرام؟.

وأجاب عن السؤال الدكتور عبدالله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"الأصل فى ذلك أنه لا يجوز التعدى على خلق الله إلا إذا كان هناك داعية".

وتابع العجمى:"ومن الدواعى فى ذلك الزينة، وعليه فبعض الأماكن أو المواطن هذا من الزينة بالنسبة إليهم كأهل البدو وغيرهم، فهذه أعرافهم فى الزينة ففى هذه الحالة يجوز ولا حرج".