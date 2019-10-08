أوقاف أسيوط تنجح فى إنهاء خصومة ثأرية ضمن مبادرة "أسيوط بلا ثأر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونوهت المديرية، إلى دعم مبادرة أسيوط بلا ثأر وبحث التنشيط الدائم لها، حيث عقد وكيل وزارة أوقاف أسيوط اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية، لمناقشة الخطة الدعوية ومتابعة المدارس العلمية والقرآنية والمدارس العلمية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بصورة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات أو التقصير.

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