شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طالب بكلية الصيدلة.. المدينة الجامعية بالأزهر تقرر غلق الأبواب 11 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بالأزهر الشريف غلق باب المدينة من الساعة 11 مساء يوميا، ولن يتم السماح للطلاب بالدخول أو الخروج إلا صباح اليوم التالى، اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الجارى، عقب حالة وفاة طالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وصاحب الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ونوابه، جثمان الطالب إلى بلده لدفنه، وتقديم واجب العزاء، حيث خصصت الجامعة أتوبيسات لنقل زملاء الطالب الراغبين فى المشاركة بدفن زميلهم، حيث أورد تقرير الوفاة أن الطالب توفى نتيجة توقف عضلة القلب.

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