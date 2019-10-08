شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بنهاية العام القادم سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها بكافة محافظة الجمهورية، في ضوء برنامج الإصلاح الإدارى ببرنامج الخدمات الذي بدأته، ويتم انفاق المليارات من الجنيهات علي البنية الأساسية.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال: "لقد اتجهنا إلى إحداث هذا الإصلاح الإداري لتقليل معاناة المواطن الذي قد يضطر إلى يومين للحصول على الخدمة التي يرغبها، مثل استخراج شهادة أو استخراج بطاقة بدل فاقد أو غيرها من الخدمات".

وتابع رئيس مجلبس الوزراء، أنه سيتم تفعيل هذه الخدمات من خلال الموبايلات أو مكاتب البريد، ومن المتوقع بنهاية العام القام أن يتم ميكنة الخدمات الأساسية.