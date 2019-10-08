شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: تسجيل من هم دون سن 18 عاما بشهادات الميلاد المميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن تعامل وتسجيل من هم دون سن الــ 18 عامًا داخل المنظومة يتم من خلال شهادات الميلاد المميكنة للحصول على الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه يحب الحرص على فتح الملف العائلى والشخصى للمريض فهو بمثابة وثيقة تسجيل كل البيانات التى تمثل التاريخ المرضى للمريض من الميلاد، حتى الوفاة.

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وأوضحت المنظومة أن إجراءات التسجيل بالمنظومة تتم بالمجان بجميع الإدارات الصحية بالمحافظات الـ5 الجدد ودون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة، تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت المنظومة أنه يتم تحديد موعد للفحص الطبى الشامل بالمجان عقب تسجيل المواطن بالمنظومة للاطمئنان على صحته وصحة أسرته، ولرفع مستوى وعيه بالخدمة الصحية الجديدة التى سيحصل عليها داخل المنظومة.