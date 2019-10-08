شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الدولة لم تخفض مخصصات التموين والأرقام تؤكد ذلك، فالمخصصات زادت من35,5 مليار جنيه فى عام 2014 إلى 89 مليار جنيه هذا العام وكانت فى العام الأسبق 86 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء خلال القاء بيان امام الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "دائما النواب كانوا يتحدثون عن أن الدعم لم يصل الى مستحقيه وأن هناك فئات تأخذ دعما لا تستحقه مما تطلب عمل ميكنة لكل البطاقات وانشاء قاعدة بيانات مميكنة".

وأضاف: "مع بدء عملية الميكنة وجدنا عددا من البطاقات المكررة وعددا من الأرقام القومية الخاطئة وهناك أشخاص غير موجودين"، لافتا إلى أنه فى يناير 2019 بلغ عدد من كانوا يحصلون على دعم الخبز 81 مليون مواطن وعدد من يحصلون على دعم التموين 67 مليون مواطن، ومع عملية التنقية بدأنا ننزل بالأعداد تدريجيا حتى وصل إلى أن من يحصل على دعم الخبز 70 مليون مواطن ومن يحصل على دعم التموين تتراوح أعدادهم من 63 إلى 67 مليون مواطن.

Advertisements

واعترف رئيس الوزراء بأنه أثناء الحذف هناك من تم حذفه خطأ لافتا: "رجعنا من فبراير حتى سبتمبر نحو 1,8 مليون مواطن نتيجة فحص التظلمات التى تقدم بها من تم حذفهم بالخطأ".

وأعلن رئيس الوزراء عن قواعد جديدة سيتم اتباعها قبل ان حذف اى مواطن وتتضمن وضع خطوة استباقية حتى لا تحدث مشكلة نتيجة الحذف، وقال:"سنبلغ المواطنين الذين سيتم حذفهم قبل الحذف بشهر بأنهم نتيجة معايير الاستهداف لا يستحقون الدعم ونبحث تلك التظلمات قبل الحذف".

وقال رئيس الوزراء:" لا نحذف من البطاقات حاليا وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم ".

وضرب رئيس الوزراء مثلا بمعيار استهلاك الكهرباء: "عندما قلنا إن من يستهلك أكثر من ألف وات لا يستحق الدعم على اعتبار أن هذا الاستهلاك يعنى أن المواطن لديه تكييف واثنين ولكن عندما طبقنا هذا المعيار فى البيت وجدنا أن هناك بيت عيلة كامل مسجل بعداد واحد ولكن به أكثر من شقة لأكثر من فرد".

وأكد رئيس الوزراء : "هدفنا أن يصل دعم التموين لمستحقيه بحيث لا أكتفى بالأعداد التى تحصل عليه حاليا ولكن نقوم بادخال أعداد جديدة".