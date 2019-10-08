فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الهدف من إنشاء المدن الجديدة، وذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، مؤكدا أنها تغطى الزيادة السكانية.

وقال رئيس الوزراء، إن المدن الجديدة التى أنشأتها أو تنشئها الدولة حاليا، كانت عبارة عن أراض صحراء ومهجورة تماما، وكان يتم التعدى عليها وإقامة مشروعات عليها بعيدا عن الدولة، لذلك فإن وجهة نظر الدولة هى أن تدخل وتنفذ مشروعات إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية".

وتابع رئيس الحكومة، موجها حديثه لنواب البرلمان: "وبحكم خبرتى وعملى السابق فى وزارة الإسكان، أرجو أن ترجعوا إلى مضبطة مجلس الشعب فى بداية الثمانينات، حيث طلب المجلس الحكومة أن تأتى إلى هنا لتناقش معه جدوى تنفيذ مدن جديدة، هذا الذى كان مكتوبا وارجعوا إلى المضابط، ولولا هذه المدن الجديدة التى تم إنشاؤها وعددها 22 مدينة مثل العاشر من رمضان والتجمع والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها، ويعيش فيها 9 ملايبن مواطن، وأصبح يتم فيها إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى التى نفذت ومشروعات أخرى، ومشروعات صناعية، تخليوا لو هذه المدن لم تنفذ كيف كان حال المواطن، وهذا ما نفعله اليوم".

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مدينة العلمين الجديدة كانت أرض صحراء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولت تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى، قائلا: "النهاردة هذه المدينة مساحتها 170 ألف فدان، وتنفذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها السوقية النهاردة تريليون جنيه مصرى، مش هاخدهم النهاردة ولكن كل ذلك للمواطن المصرى، ونعمل على تعظيم أصول الدولة".

واستطرد رئيس الحكومة: "هل كدا الوضع جيد وجميل لا طبعا والله، وعارفين ، وهناك تحديات متحملين مشاكل بقالها 30 و 40 سنة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.