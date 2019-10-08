هاني أباظة لرئيس الوزراء: "نجوع وتبقى دولتنا للمصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

توجه النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وممثل الهيئة البرلمانية للحزب، بالتحية لشهداء مصر الذين لولاهم ما كانت الدولة المصرية تنعم بالاستقرار، وجيش مصر العظيم والشرطة المصرية لدورهم الفعال والشعب المصري فارس هذه الفترة الذي تحمل كل التحديات وتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي ويعاني إلا أنه يقف خلف القيادة السياسية.

جاء ذلك في تعقيبه على بيان رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي واجه محاولات اختطاف الدولة المصرية بكل شجاعة، مؤكدا أن الشعب يهمه بقاء الدولة المصرية، ونعلم جيدا أن الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة، مشيرا إلى أن الجميع يرى المنطقة وما يحدث بها، ومن ثم بقاء الدولة لدى المصريين تحدي كبير، قائلا: "نجوع وتبقى دولتنا للمصريين ونضحي بكل حاجة وتبقى الدولة المصرية".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن محور التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي نتائجه إيجابية ومؤشراته جيدة، ولكن لم تصل للمواطن حتى الآن، مشيرا إلى أنه مع الوقت سيكون الوضع مختلفًا بالنتائج الإيجابية، مطالبا بالعمل على حل إشكاليات المحليات ونقص الخدمات والاهتمام بالفلاح الذي يعد المنجم الحقيقي لكل شيء.​