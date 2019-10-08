مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالسلام

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ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن كل من "عبد الرحمن.خ.ص"، 18 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، و"إبراهيم.ع.س"، 21 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، و"إسلام.م.ك"، 29 سنة، عاطل، بدائرة القسم. يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب على النحو التالي:
سرقة شاشة LCD ماركة LG 52 بوصة من داخل مسكن المدعوة صابرين صلاح الدين عبد الحكيم أمام سن 46 ربة منزل.
سرقة شاشة LCD ماركة توشيبا32 بوصة من داخل مسكن المدعو على عبد المجيد عبد اللطيف احمد سن 58 سائق.
سرقة شاشة LCD ماركة جاك 32 بوصة من داخل مسكن المدعو محمد على محمد على سن 60 بالمعاش.
سرقة شاشة LCD ماركة ماجيك من داخل مسكن المدعوة زينب سعيد عبد الكريم حسين سن 38 ربه منزل.
سرقة شاشة LCD ماركة LG 42 بوصة من داخل مسكن المدعو عماد سيد شعبان شعراوي سن 28 عامل.
وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.