مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالسلام

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة السلام.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن كل من "عبد الرحمن.خ.ص"، 18 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، و"إبراهيم.ع.س"، 21 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، و"إسلام.م.ك"، 29 سنة، عاطل، بدائرة القسم. يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب على النحو التالي: