مصر | "بعد اغتصابه على أيدي والده".. عرض "طفل العجوزة" على "الطب الشرعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد اغتصابه على أيدي والده".. عرض "طفل العجوزة" على "الطب الشرعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بعرض الطفل "عمر"، الذي تعرض للاغتصاب على أيدي والده بالعجوة، على الطب الشرعي، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وكتابة تقرير واف إذا تم الاعتداء أم لا.

وبدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اعتداء الأب ويدعى "أحمد.ع" البالغ من العمر 32 عامًا جنسيًا بنجله ويدعى "عمر" البالغ من العمر 8 سنوات، فيما طلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية، في واقعة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، أن الطفل قام بإبلاغ والدته على الفور لأنه لم يعلم ماذا يحدث له من قبل والده، وعندما تقدمت الزوجة بالبلاغ ضد زوجها في هتك عرض طفلها، تقدم هو ببلاغ يتهمها بسرقته في مبلغ 11 ألف جنيه، وبعمل التحريات لم يثبت عليها التهمه وتم إخلاء سبيلها من سراي النيابة.

وكانت بداية الواقعة، بتقدم الأم ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، تتهم فيه زوجها ووالد ابنها "عمر"، بالتعدي الجنسي عليه، ويعمل سائق ويدعى" أحمد" في عقده الثالث من عمره، وبإعداد التحريات، تم ضبط المتهم للقسم، وبمواجهته أنكر جريمته، فيما اتهم زوجته بسرقتها لمبلغ مالي حوالي 11 ألف جنيه.