مصر | ضبط عصابتين لسرقة الدراجات البخارية بالساحل ومدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابتين لسرقة الدراجات البخارية بالساحل ومدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل مفادها أن كلً من: "رمضان.ح.ع"، 36 سنة، عاطل، ومقيم بالوراق، مسجل خطر بقضية مخدرات تحت والسابق اتهامه في 12 قضية آخرها 17414 مخدرات، و"جمال.ع.م"، 18 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية "، وبالكشف الفني على الدراجة البخارية برقمي الشاسية والموتور تبين أنها ملك "عادل،ع.ع"، 28 سنة، موظف، ومقيم بالوراق، والمبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي:



سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو محمد فتحي فراج علي سن 52 فران ومقيم بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.

سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو محسن محسن أحمد إبراهيم سن 24 عامل دليفري ومقيم دائرة القسم والمبلغ بسرقتها.

سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو احمد مصطفي عبد العال سن 23 طالب بدائرة قسم شرطة الحدائق، والمبلغ بسرقتها.

سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو محمد مبروك السيد احمد سن 32 محامي ومقيم بشتيل جيزة والمبلغ بسرقتها

سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو سيد صادق سيد إمام سن 31 موظف مدني ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج والمبلغ بسرقتها. سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو محمد فتحي فراج علي سن 52 فران ومقيم بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو محسن محسن أحمد إبراهيم سن 24 عامل دليفري ومقيم دائرة القسم والمبلغ بسرقتها.سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو احمد مصطفي عبد العال سن 23 طالب بدائرة قسم شرطة الحدائق، والمبلغ بسرقتها.سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو محمد مبروك السيد احمد سن 32 محامي ومقيم بشتيل جيزة والمبلغ بسرقتهاسرقة الدراجة البخارية ملك المدعو سيد صادق سيد إمام سن 31 موظف مدني ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج والمبلغ بسرقتها. وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها لدي عميلهما المدعو "أحمد.ع.أ"، 37 سنة، حداد، ومقيم بالوراق، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما سرقة متجر، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق. Advertisements وفي ذات الإطار فقد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان مفادها أن كل من "طارق.أ.م"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرها سرقة مسكن، و"حسام.م.م"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة بدر، مسجل خطر سرقات متنوعة، والسابق اتهامه في 15 قضية آخرها سرقة وسائل نقل، والهارب من المراقبة على ذمة قضية سرقة بالإكراه لمدة 3 سنوات، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث. وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي:



سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو محمود إبراهيم أحمد علي سن 24 عامل ومقيم دائرة القسم والمبلغ بسرقتها.

سرقة الدراجة البخارية ملك المدعومحمد سمير فرج محمود سن 30 عامل ومقيم دائرة قسم شرطة روض الفرج والمبلغ بسرقتها.

سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو جمال ماهر مراد علوان سن 21 عامل ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم والمبلغ بسرقتها.

سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو حسين محروس إسماعيل جبريل سن 45 عامل ومقيم دائرة قسم شرطة منشاة ناصر والمبلغ بسرقتها.