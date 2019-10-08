مصر | "متزلعيش مني يا ماما.. أنا رايحة عند ربنا".. آخر رسالة لفتاة الدقي المنتحرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متزلعيش مني يا ماما.. أنا رايحة عند ربنا".. آخر رسالة لفتاة الدقي المنتحرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل انتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بمنطقة الدقي، وتبين أنها تدعى دنيا، 19 سنة، وتقيم صحبة والدتها بعد انفصال والديها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية عقب انفصال والديها، وقبل انتحارها أرسلت رسالة لوالدتها تتضمن: "ما تزلعيش مني يا ماما أنا رايحة عند ربنا وخلي بالك من أختي روان"، ثم قفزت من الطابق الخامس.

وأقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بنطاق القسم.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط الفتاة من الطابق الخامس، بالعقار سكنها.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكانت تقيم صحبة أسرتها، وكانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى الانتحار، عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.