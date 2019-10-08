مصر | تفاصيل اغتصاب طفل على يد والده بالعجوزة.. والأم تتقدم ببلاغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اغتصاب طفل على يد والده بالعجوزة.. والأم تتقدم ببلاغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قيام أب ويدعى "أحمد.ع" البالغ من العمر 32 عامًا بالاعتداء الجنسي على نجله ويدعى "عمر" البالغ من العمر 8 سنوات، فيما طلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات الأولية، في واقعة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، أن الطفل قام بإبلاغ والدته على الفور لأنه لم يعلم ماذا يحدث له من قبل والده، وعندما تقدمت الزوجة بالبلاغ ضد زوجها في هتك عرض طفلها، تقدم هو ببلاغ يتهمها بسرقته في مبلغ 11 ألف جنيه، وبعمل التحريات لم يثبت عليها التهمة وتم إخلاء سبيلها من سراي النيابة.



وتعود بداية الواقعة، عندما تقدمت الأم ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، تتهم فيه زوجها ووالد ابنها "عمر"، بالتعدي الجنسي عليه، ويعمل سائق ويدعى" أحمد" في عقده الثالث من عمره، وبإعداد التحريات، تم ضبط المتهم للقسم، وبمواجهته أنكر جريمته، فيما اتهم زوجته بسرقتها لمبلغ مالي حوالي 11 ألف جنيه.